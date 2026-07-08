Цены на нефть снова резко выросли после ударов США по Ирану.

Сегодня утром, 8 июля, баррель Brent подорожал на 2,6% до 76,09 доллара. Это примерно на 8,5% больше, чем неделю назад, хотя в начале июля цена опускалась до 70 долларов.

По данным США, минувшей ночью под удар попали более 80 целей в Иране. Поводом стали новые нападения на танкеры в районе Ормузского пролива, одной из ключевых мировых нефтяных артерий, сообщает Bild.

Особенно сильно, по данным экипажа, пострадал катарский танкер для сжиженного газа Al-Rekayyat. Катар возложил ответственность на Иран и предупредил об угрозе международному судоходству и мировой энергетической безопасности.

Тегеран назвал удары США "серьезным нарушением" рамочного соглашения о прекращении войны и пригрозил ответом. Вашингтон, в свою очередь, вновь запретил новые сделки с иранской нефтью, нефтепродуктами и нефтехимией.