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bild
8 Июля 2026, 11:25
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Цены на нефть снова резко выросли после ударов США по Ирану

Сегодня утром, 8 июля, баррель Brent подорожал на 2,6% до 76,09 доллара. Это примерно на 8,5% больше, чем неделю назад, хотя в начале июля цена опускалась до 70 долларов.

Цены на нефть снова резко выросли после ударов США по Ирану.
Цены на нефть снова резко выросли после ударов США по Ирану.

По данным США, минувшей ночью под удар попали более 80 целей в Иране. Поводом стали новые нападения на танкеры в районе Ормузского пролива, одной из ключевых мировых нефтяных артерий, сообщает Bild.

Особенно сильно, по данным экипажа, пострадал катарский танкер для сжиженного газа Al-Rekayyat. Катар возложил ответственность на Иран и предупредил об угрозе международному судоходству и мировой энергетической безопасности.

Тегеран назвал удары США "серьезным нарушением" рамочного соглашения о прекращении войны и пригрозил ответом. Вашингтон, в свою очередь, вновь запретил новые сделки с иранской нефтью, нефтепродуктами и нефтехимией.

Источник
bild
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