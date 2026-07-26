За сутки в Румынии произошло четыре землетрясения магнитудой до 3,5.

В субботу и в воскресенье в сейсмической зоне Вранча (уезд Бузэу) на разной глубине зафиксировали 4 землетрясения.

Об этом сообщает Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP).

Первое землетрясение произошло в 25 июля в 15:13. Очаг землетрясения залегал на глубине 103,1 километра.

В 23:20 и 23:35 произошли еще два землетрясения магнитудой 3,2 и 3,5. Очаги залегали на глубине 89,0 и 147,7 км.

В воскресенье, в 4:52, было зафиксировано слабое землетрясение, магнитуда составила 2,4.



