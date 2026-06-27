"До и после": спутниковые снимки показывают масштаб разрушений в Венесуэле.

В среду Венесуэлу потрясла серия из двух землетрясений, особенно пострадал штат Ла-Гуайра. Фотографии "до" и "после", опубликованные в субботу, позволяют оценить чудовищный масштаб катастрофы.

Во второй половине дня 24 июня в Венесуэле произошла крупная природная катастрофа: страну потрясли два землетрясения, почти совпавшие по месту, времени (разница составляла 39 секунд) и силе. Магнитуда обоих была более 7, передает euronews.com

Это явление известно как сейсмический дублет и оно вызывает многократно больший масштаб разрушений.

К моменту публикации этого материала число погибших приближается к тысяче, свыше 50 000 человек числятся пропавшими без вести. Однако число погибших, по оценкам, будет гораздо выше.

Разрушительные подземные толчки обрушила многоэтажные жилые дома, частные дома, павильоны и бесчисленное количество других строений, поэтому первоначальные оценки сейсмологов говорили о десятках тысяч погибших.

Международная помощь уже начала поступать в Венесуэлу, однако с учетом числа рухнувших зданий ситуация с поиском выживших остается крайне острой и не терпит отлагательства. В пострадавших районах уже началась волна мародерства.

Отчаяние жителей Венесуэлы дошло до того, что даже аккаунты СМИ, в том числе Euronews, в социальных сетях используются как площадка, чтобы подсказывать спасателям, где еще могут оставаться выжившие.

Спутниковые снимки не оставляют сомнений в масштабах трагедии в Венесуэле; кроме того, уже опубликованы фотографии разрушений, на которых вместо прежних кварталов и улиц с многоэтажной застройкой видны лишь груды кирпича, камня и бетона.

Одним из наиболее пострадавших регионов стал штат Ла-Гуайра с одноименным городом, однако обрушения домов, погибшие и пропавшие без вести люди есть и в других местах.