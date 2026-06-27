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euronews.com logoeuronews
27 Июня 2026, 18:29
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"До и после": спутниковые снимки показывают масштаб разрушений в Венесуэле

В среду Венесуэлу потрясла серия из двух землетрясений, особенно пострадал штат Ла-Гуайра. Фотографии "до" и "после", опубликованные в субботу, позволяют оценить чудовищный масштаб катастрофы.

&#34;До и после&#34;: спутниковые снимки показывают масштаб разрушений в Венесуэле.
"До и после": спутниковые снимки показывают масштаб разрушений в Венесуэле.

Во второй половине дня 24 июня в Венесуэле произошла крупная природная катастрофа: страну потрясли два землетрясения, почти совпавшие по месту, времени (разница составляла 39 секунд) и силе. Магнитуда обоих была более 7, передает euronews.com

Это явление известно как сейсмический дублет и оно вызывает многократно больший масштаб разрушений.

К моменту публикации этого материала число погибших приближается к тысяче, свыше 50 000 человек числятся пропавшими без вести. Однако число погибших, по оценкам, будет гораздо выше. 

Разрушительные подземные толчки обрушила многоэтажные жилые дома, частные дома, павильоны и бесчисленное количество других строений, поэтому первоначальные оценки сейсмологов говорили о десятках тысяч погибших.

Международная помощь уже начала поступать в Венесуэлу, однако с учетом числа рухнувших зданий ситуация с поиском выживших остается крайне острой и не терпит отлагательства. В пострадавших районах уже началась волна мародерства.

Отчаяние жителей Венесуэлы дошло до того, что даже аккаунты СМИ, в том числе Euronews, в социальных сетях используются как площадка, чтобы подсказывать спасателям, где еще могут оставаться выжившие.

Спутниковые снимки не оставляют сомнений в масштабах трагедии в Венесуэле; кроме того, уже опубликованы фотографии разрушений, на которых вместо прежних кварталов и улиц с многоэтажной застройкой видны лишь груды кирпича, камня и бетона.

Одним из наиболее пострадавших регионов стал штат Ла-Гуайра с одноименным городом, однако обрушения домов, погибшие и пропавшие без вести люди есть и в других местах.

"До и после": спутниковые снимки показывают масштаб разрушений в Венесуэле

"До и после": спутниковые снимки показывают масштаб разрушений в Венесуэле

Источник
euronews.com logoeuronews
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