За поджог знаменитого леса Фонтенбло под Парижем арестованы два человека.

Французские власти арестовали двух человек по подозрению в поджоге в парижском лесу Фонтенбло, где бушует крупный пожар. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес на своей странице в соцсети Х.

Французские власти арестовали двух человек по подозрению в поджоге в парижском лесу Фонтенбло, где бушует крупный пожар. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес на своей странице в соцсети Х, передает rtvi.com

По словам главы МВД, предварительное расследование показало, что пожар начался с 10 очагов возгорания, возникших одновременно в разных местах.

Нуньес отметил, что пожар в Фонтенбло войдет в историю «рекордного для Франции года» по количеству ЧП, связанных с экстремальной жарой. С начала года в стране уже выгорело около 32 тысяч гектаров — больше, чем за весь прошлый год вместе взятый. По подозрению в поджогах арестованы 59 человек, некоторые из них являются рецидивистами.

Пожар вспыхнул в воскресенье в историческом лесу Фонтенбло примерно в 60 км к юго-востоку от Парижа. Он продолжает распространяться, и, по последним данным, уже уничтожил более 1900 гектаров (19 км²) — площадь, в шесть раз превышающую всю территорию ВДНХ в Москве.

В понедельник возник второй, меньший по площади очаг возгорания, и оба пожара пока не удается локализовать.

«Ситуация неконтролируемая», — заявил Нуньес, добавив, что огонь подошел на расстояние нескольких километров от знаменитого дворца Фонтенбло.

Около 900 человек были эвакуированы из домов в окрестностях леса. Для тушения огня привлечены значительные ресурсы: задействованы почти 850 пожарных, самолеты-амфибии, вертолеты и другие воздушные суда.

Впервые в Парижском регионе для ликвидации пожара используются четыре самолета Canadair, два водосбрасывающих самолета и три вертолета, которые забирают воду из Сены и сбрасывают сверху на горящий лес. По словам командующего спасательной операцией Жан-Марка Сикара, к вечеру понедельника было совершено 187 таких сбросов.

Лес Фонтенбло — крупный лесной массив в регионе Иль-де-Франс, примерно в 60 км к юго-востоку от Парижа. Его площадь составляет около 22 тыс. гектаров, а ежегодно он принимает порядка 11 млн посетителей.

Лес имеет исключительное историко-культурное значение: рядом расположен дворец Фонтенбло — резиденция французских монархов с XII века. В 1861 году по инициативе художников Барбизонской школы здесь создали «художественный заповедник» площадью более 1 тыс. гектаров — один из первых в мире примеров охраны природного ландшафта ради его эстетической и культурной ценности.

Фонтенбло известен дубравами, буковыми и сосновыми лесами, песчаниковыми скалами и вересковыми пустошами. Он входит в биосферный резерват ЮНЕСКО «Фонтенбло и Гатине», учрежденный в 1998 году, и имеет статус охраняемой природной территории.