Молдавские военные прошли парадом в Париже в честь Дня взятия Бастилии.

Группа военнослужащих Национальной армии Молдовы сегодня приняла участие в военном параде в Париже, посвященном Национальному празднику Французской Республики.

Как сообщили в Министерстве обороны, Молдову на мероприятии представляла знаменная группа роты Почетного караула Национальной армии. Молдавские военнослужащие прошли по Елисейским полям вместе с военными из 35 государств-партнеров.

По данным Министерства вооруженных сил Франции, в параде приняли участие около 8 500 военнослужащих и представителей силовых структур. В мероприятии были задействованы 98 самолетов, 33 вертолета, 315 единиц техники, включая 98 мотоциклов, а также 193 лошади.

В Министерстве обороны отметили, что участие молдавских военнослужащих в одной из самых значимых военных церемоний Франции способствует укреплению сотрудничества между армиями государств-партнеров.