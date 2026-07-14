theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
14 Июля 2026, 15:04
5
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдавские военные прошли парадом в Париже в честь Дня взятия Бастилии

Группа военнослужащих Национальной армии Молдовы сегодня приняла участие в военном параде в Париже, посвященном Национальному празднику Французской Республики.

Молдавские военные прошли парадом в Париже в честь Дня взятия Бастилии.
Молдавские военные прошли парадом в Париже в честь Дня взятия Бастилии.

Как сообщили в Министерстве обороны, Молдову на мероприятии представляла знаменная группа роты Почетного караула Национальной армии. Молдавские военнослужащие прошли по Елисейским полям вместе с военными из 35 государств-партнеров.

По данным Министерства вооруженных сил Франции, в параде приняли участие около 8 500 военнослужащих и представителей силовых структур. В мероприятии были задействованы 98 самолетов, 33 вертолета, 315 единиц техники, включая 98 мотоциклов, а также 193 лошади.

В Министерстве обороны отметили, что участие молдавских военнослужащих в одной из самых значимых военных церемоний Франции способствует укреплению сотрудничества между армиями государств-партнеров.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте