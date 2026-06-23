Парижский Нотр-Дам ужесточает правила проведения экскурсий.

С 1 июля экскурсии по всемирно известному собору Нотр-Дам в Париже будут проходить по строгим правилам: количество посетителей ограничено, а предварительное бронирование – обязательно.

С момента повторного открытия собора Нотр-Дам в Париже посещаемость неуклонно растет, что вынуждает администрацию объекта усилить меры по регулированию потоков посетителей, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на lefigaro.fr

Новый порядок проведения экскурсий, который значительно больше ограничивает возможности групп и гидов, вызывает беспокойство в туристическом секторе, который опасается потери привлекательности и ухудшения качества посещения.

Специалисты туристической отрасли в первую очередь отмечают ужесточение условий доступа к экскурсиям с гидом, в частности ограничение временных интервалов и сокращение свободы действий для агентств и экскурсоводов.

С 1 июля любая услуга, предоставляемая внешним гидом, будет подлежать обязательному предварительному бронированию.

Бронирование должно осуществляться заранее через каналы, предназначенные для профессионалов, что означает конец спонтанного доступа для организованных групп.

Власти также уточняют, что эти услуги касаются групп от 2 до 25 человек, включая гида, и что каждый профессионал должен будет соблюдать квартальную квоту на посещение, чтобы регулировать общую посещаемость объекта.

Еще одно изменение, которое одобряет значительная часть гидов: использование аудиогидов становится обязательным для всех экскурсий с комментариями. Это оборудование, предоставляемое службой собора, призвано ограничить шум групп и лучше сохранить духовный характер места.

Наконец, гиды должны будут предъявлять свои профессиональные удостоверения во время проверок – это требование является скорее напоминанием о правилах, чем радикальным изменением.