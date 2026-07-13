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eurointegration.com.ua logoeurointegration
13 Июля 2026, 12:47
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Крупный пожар охватил лес под Парижем: туристов и местных жителей эвакуировали

Около 1000 местных жителей и туристов эвакуировали в районе города Фонтебло, расположенного к югу от Парижа, из-за масштабного лесного пожара.

Крупный пожар охватил лес под Парижем: туристов и местных жителей эвакуировали.
Крупный пожар охватил лес под Парижем: туристов и местных жителей эвакуировали.

В мэрии городка Водуэ неподалеку от Фонтебло объявили об эвакуации половины жителей коммуны в связи с расширением площади лесного пожара. Распоряжение касается около 1000 местных жителей и туристов, пишет eurointegration.com.ua

Мэр городка отметил, что пожар выглядит как быстро надвигающаяся "стена огня". По его словам, огонь уже добрался до первых домов. Кроме того, серьезно нарушилось расписание движения поездов, отправляющихся в южном направлении или прибывающих в Париж.

Пожар в лесу возле Фонтебло начался в воскресенье вечером и в течение ночи расширился почти вдвое, достигнув площади более 800 гектаров. Пожарные прогнозируют, что вскоре эта цифра достигнет 1000 гектаров.

На месте работают около 400 пожарных со спецтехникой.

Пожар в Фонтебло – один из многочисленных лесных пожаров, которые тушат во Франции в последние дни на фоне экстремальной жары и засухи. 13 июля жаркая погода сохранится на большей части территории страны, для 37 департаментов объявлен "красный" уровень предупреждения.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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