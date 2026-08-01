За 15 лет цены на жильё в ЕС выросли на 60%.

С 2010 года по второй квартал 2025 года цены на жильё в Европейском союзе выросли на 60,5%, в Литве – на 202%, в Латвии – на 162%, в Эстонии – на 250%, в Польше – на 104%.

С 2010 года по второй квартал 2025 года цены на жильё в Европейском союзе выросли на 60,5%, в Литве – на 202%, в Латвии – на 162%, в Эстонии – на 250%, в Польше – на 104%, сообщает lrt.lt

За тот же период арендная плата в ЕС выросла на 28,8%.

Последние данные Евростата показывают, что за год цены на недвижимость в ЕС выросли на 5,1%.

Согласно показателю чрезмерной жилищной нагрузки Евростата, к странам ЕС, где жильё наиболее доступно, можно отнести Кипр, Хорватию и Словению. В 2024 году именно в этих странах была наименьшая доля жителей, которые тратили на жильё 40% и более своих располагаемых доходов: на Кипре — 2,4%, в Хорватии — 3,7%, в Словении — 3,8%.

На противоположном конце списка находятся Греция, Дания, Германия, Швеция и Чехия. В Греции чрезмерную жилищную нагрузку, по словам И. Буткуте, испытывает почти треть населения — 28,9%. В Дании этот показатель составляет 14,6%, в Германии — 12%, в Швеции — 10,6%, в Чехии — 9,2%.

Похожую картину демонстрирует и другой показатель Евростата — какую долю доходов домохозяйства в среднем тратят на жильё. В 2024 году средний показатель по ЕС составлял 19%, тогда как в Греции — 36%, в Дании — 26%, в Швеции и Германии — по 25%. Самая низкая доля расходов на жильё была зафиксирована на Кипре — 11%.