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focus.ua logofocus
6 Июля 2026, 09:22
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Испанский поселок ищет новых жителей: обещают бесплатный дом и стабильную работу

В то время как крупные европейские города страдают от перенаселения, заоблачных цен на аренду и жилищного кризиса, крошечный поселок в Испании подготовил предложение, от которого трудно отказаться.

Испанский поселок ищет новых жителей: обещают бесплатный дом и стабильную работу.
Испанский поселок ищет новых жителей: обещают бесплатный дом и стабильную работу.

Новым жителям здесь предлагают полностью отремонтированный дом без какой-либо платы за аренду и стабильную работу. Главное условие только одно — переехать сюда и стать частью сообщества, сообщает focus.ua

Эта инициатива исходит от сельских регионов, наиболее пострадавших от депопуляции. Одним из самых свежих примеров стало село Аренильяс (Arenillas), расположенное в провинции Сория, где сейчас постоянно проживает всего 40–45 человек. Живописное поселение находится примерно в двух часах езды от Мадрида, пишет Adevărul.

В начале 2026 года местные власти запустили специальную программу, чтобы привлечь новые семьи и спасти село от исчезновения с карты мира.

Что предлагают новоселам?

Пакет поддержки для новых жителей выглядит очень привлекательно:

  • Бесплатное жилье: полностью отремонтированный дом, за аренду которого не нужно платить.
  • Гарантированная работа: постоянное рабочее место для одного из членов семьи в сфере обслуживания муниципальных объектов.
  • Бизнес-перспектива: возможность развивать собственное дело, взяв под управление местный бар, который является центром общественной жизни и главным местом встреч в селе.

Аренильяс расположен в тихой загородной местности в окружении природы, примерно в двух часах езды от испанского побережья. Власти подчеркивают: цель проекта — не экономическое развитие или привлечение миллионных инвестиций, а просто выживание общины.

Главное условие проекта: те , кто согласится на переезд, должны поселиться в селе навсегда и стать активными членами местного сообщества.

Стратегия проста: каждая новая семья — это новые дети для местных школ, покупатели для магазинов и реальный шанс сохранить государственные услуги, которым грозит закрытие из-за нехватки населения.

Огромный спрос и феномен "пустой Испании"

Интерес к проекту превзошёл все ожидания организаторов. Всего через несколько дней после анонса программы власти получили более 100 заявок из разных уголков планеты. Это в очередной раз доказывает, что потребность в доступном жилье и экономической стабильности является глобальным трендом.

Подобные программы становятся всё более популярными в европейских регионах, где население стремительно стареет и уезжает. Аренильяс — не единичный случай, а часть масштабного явления, известного как "пустая Испания" (España vaciada). Этим термином обозначают огромные сельские территории, плотность населения на которых сейчас даже ниже, чем в некоторых районах Скандинавии.

Подобные меры в последние годы активно внедряют и другие страны Европы, в частности Италия, Хорватия и Португалия. Там местные администрации продают дома по символическим ценам (например, за 1 евро) или выплачивают солидные финансовые поощрения, чтобы привлечь новых жителей.

Источник
focus.ua logofocus
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