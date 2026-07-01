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logos.press.md logologos
5 Июля 2026, 09:00
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Жилищный фонд Молдовы увеличился на 2,1%

Данные представило Государственное учреждение «Кадастр недвижимого имущества» и органов местного публичного управления.

Жилищный фонд Молдовы увеличился на 2,1%.
Жилищный фонд Молдовы увеличился на 2,1%.

На 1 января 2026 года официально зарегистрированный жилищный фонд Республики Молдова (заселенные и незаселенные жилые помещения) составил 1365,3 тыс. жилищ, что на 2,1% больше по сравнению с ситуацией на 1 января 2025 года, передает logos-pres.md

Общая площадь зарегистрированного жилищного фонда на 1 января 2026 года составила 93379,3 тыс. м², или на 1,7% больше общей площади жилищного фонда, зарегистрированного на 1 января 2025 года. Наибольшую долю в количестве зарегистрированных домов по состоянию на 1 января 2026 года занял Северный регион развития (29,1%), за ним следуют Центральный регион (27,4%), муниципалитет Кишинёв (26,4%), Южный регион развития (13,3%) и автономное территориальное образование Гагаузия (3,8%). 

По площади жилого фонда в сельской местности зарегистрировано 748 тыс. жилых единиц (54,8% от общего числа) общей площадью 49468,5 тыс. м² (53% от общего числа жилых единиц). В городских районах зарегистрировано 617,4 тыс. жилых единиц (45,2% от общего числа зарегистрированных жилых единиц) общей площадью 43910,8 тыс. м² (47,0% от общего числа жилых единиц). 

Распределение жилых помещений по количеству комнат следующее: однокомнатные дома и квартиры составляют 10,9% от общего числа зарегистрированных жилых помещений, двухкомнатные – 32,6%, трехкомнатные – 35,9%, четырехкомнатные и более – 20,6%. 

По состоянию на 1 января 2026 года только 68,2% зарегистрированных жилых единиц оборудованы водопроводом, 66,1% имеют канализацию, 47,3% подключены к центральному отоплению и 91,3% имеют газоснабжение (природный и сжиженный газ).

Источник
logos.press.md logologos
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