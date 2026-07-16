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bani.md logobani
16 Июля 2026, 09:50
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Инвестиции в строительство жилья в Молдове снизились на 13,5%

Инвестиции в строительство жилья в первом квартале сократились на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития и цифровизации.

Инвестиции в строительство жилья в Молдове снизились на 13,5%.
Инвестиции в строительство жилья в Молдове снизились на 13,5%.

Спад затронул не только жилищное строительство. Инвестиции в нежилые здания уменьшились на 12,5%, а вложения в специальные сооружения, включая инфраструктурные проекты и другие инженерные работы, сократились на 12%. В целом инвестиции в основной капитал снизились на 2,4%, что оказало негативное влияние на экономику в первом квартале, пишет bani.md

В отчете также отмечается, что инвестиции, финансируемые из Дорожного фонда, сократились почти на 49%, а вложения за счет собственных средств компаний уменьшились на 3,9%. Это свидетельствует о снижении инвестиционной активности как в государственном, так и в частном секторе.

Министерство связывает замедление инвестиций с экономической и геополитической неопределенностью, в том числе с последствиями войны в соседней стране, которая продолжает влиять на инвестиционные решения и перспективы развития экономики.

Несмотря на снижение инвестиций, экономика Республики Молдова избежала стагнации в первом квартале 2026 года. Рост экспорта на 10,8% частично компенсировал спад инвестиционной активности и стал главным фактором экономического роста. По итогам первого квартала ВВП страны увеличился на 0,4%.

Источник
bani.md logobani
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