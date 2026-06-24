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delo.ua logodelo
24 Июня 2026, 22:11
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YouTube урегулировал в суде дело о вреде соцсетей для психики подростков

Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, заключил мировое соглашение по иску несовершеннолетнего, утверждавшего, что платформа нанесла ущерб его психическому здоровью.

YouTube урегулировал в суде дело о вреде соцсетей для психики подростков.
YouTube урегулировал в суде дело о вреде соцсетей для психики подростков.

Досудебное урегулирование состоялось накануне масштабного судебного процесса в Калифорнии по поводу роли соцсетей в кризисе психического здоровья молодежи, передает delo.ua

Условия мирового соглашения конфиденциальны. Иск был подан против четырех технологических гигантов: YouTube, Instagram, Snapchat и TikTok. Поскольку YouTube урегулировал претензии, остальные три компании самостоятельно предстанут перед судом присяжных, который должен начаться 27 июля.

Истцом является 16-летний подросток из Флориды, который начал пользоваться соцсетями в 8 лет. Согласно материалам дела, у него развилась тяжелая зависимость, из-за которой он потерял сон, а также стал страдать депрессией и тревожностью. Адвокаты подростка отметили, что решение YouTube урегулировать дело до начала суда присяжных "говорит само за себя".

Этот случай является частью огромной волны судебных разбирательств в США. В настоящее время в судах Калифорнии находятся более 3 300 исков от частных лиц, а в федеральных судах — еще 2 600 дел от родителей, школьных округов и местных муниципалитетов. Все они обвиняют платформы в преднамеренной разработке алгоритмов, вызывающих зависимость у детей.

  • Первый прецедент: во время первого подобного процесса, завершившегося в марте, присяжные признали компании виновными в халатности. Суд обязал Meta выплатить $4,2 млн, а Google - $1,8 млн пострадавшей девушке.
  • Иски от школ: в июне школьный округ у Кентукки отсудил у четырех компаний суммарно $27 млн досудебного урегулирования.
  • Иски от штатов: в Нью-Мексико суд уже обязал Meta выплатить штату $375 млн за сокрытие рисков безопасности в Facebook, Instagram и WhatsApp.

Сами технологические компании исключают обвинения и заявляют, что постоянно внедряют новые инструменты родительского контроля и возрастные ограничения для защиты подростков.

Источник
delo.ua logodelo
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