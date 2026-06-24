YouTube урегулировал в суде дело о вреде соцсетей для психики подростков.

Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, заключил мировое соглашение по иску несовершеннолетнего, утверждавшего, что платформа нанесла ущерб его психическому здоровью.

Досудебное урегулирование состоялось накануне масштабного судебного процесса в Калифорнии по поводу роли соцсетей в кризисе психического здоровья молодежи, передает delo.ua

Условия мирового соглашения конфиденциальны. Иск был подан против четырех технологических гигантов: YouTube, Instagram, Snapchat и TikTok. Поскольку YouTube урегулировал претензии, остальные три компании самостоятельно предстанут перед судом присяжных, который должен начаться 27 июля.

Истцом является 16-летний подросток из Флориды, который начал пользоваться соцсетями в 8 лет. Согласно материалам дела, у него развилась тяжелая зависимость, из-за которой он потерял сон, а также стал страдать депрессией и тревожностью. Адвокаты подростка отметили, что решение YouTube урегулировать дело до начала суда присяжных "говорит само за себя".

Этот случай является частью огромной волны судебных разбирательств в США. В настоящее время в судах Калифорнии находятся более 3 300 исков от частных лиц, а в федеральных судах — еще 2 600 дел от родителей, школьных округов и местных муниципалитетов. Все они обвиняют платформы в преднамеренной разработке алгоритмов, вызывающих зависимость у детей.

Первый прецедент: во время первого подобного процесса, завершившегося в марте, присяжные признали компании виновными в халатности. Суд обязал Meta выплатить $4,2 млн, а Google - $1,8 млн пострадавшей девушке.

Иски от школ: в июне школьный округ у Кентукки отсудил у четырех компаний суммарно $27 млн досудебного урегулирования.

Иски от штатов: в Нью-Мексико суд уже обязал Meta выплатить штату $375 млн за сокрытие рисков безопасности в Facebook, Instagram и WhatsApp.

Сами технологические компании исключают обвинения и заявляют, что постоянно внедряют новые инструменты родительского контроля и возрастные ограничения для защиты подростков.