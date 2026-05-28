Суд отменил постановление об объявлении Дмитрия Константинова в розыск.

Данное решение было вынесено 26 мая 2026 года и не подлежит дальнейшему обжалованию, пишет tvrmoldova.md

Судьи установили, что Комратский суд распорядился объявить Константинова в розыск преждевременно. Основанием для такого вывода послужило то обстоятельство, что приговор о назначении двенадцати лет тюремного заключения, который был вынесен 26 декабря 2025 года, до сих пор не вступил в законную силу.

«Из материалов уголовного дела не следует, что приговор Комратского суда, вынесенный 26 декабря 2025 года, стал окончательным. В деле отсутствует отметка о вступлении данного приговора в законную силу», — говорится в решении Апелляционной палаты Юг.

Более того, в инстанции отметили, что вынесенный приговор уже обжалован в апелляционном порядке. Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 2 июня 2026 года.

По мнению судейской коллегии, на момент рассмотрения запроса, направленного Инспекторатом полиции Комрата, об объявлении Константинова в розыск не было соблюдено основное условие, предусмотренное действующим законодательством. Речь идёт о наличии окончательного обвинительного приговора.

«Отсутствие окончательного приговора исключает возможность присвоения Дмитрию Константинову статуса осуждённого», — подчеркнули судьи. Они также уточнили, что предусмотренный законом механизм объявления в розыск лица, признанного виновным, не мог быть применён в данном конкретном случае.

Кроме того, Апелляционная палата обратила внимание на то, что до момента рассмотрения апелляционной жалобы на приговор от 26 декабря 2025 года, Дмитрий Константинов может быть объявлен в розыск только в качестве обвиняемого. Принимать такое решение имеет право исключительно тот суд, который непосредственно рассматривает уголовное дело.

В итоге судейская коллегия полностью удовлетворила жалобу, поданную адвокатом. Суд отменил постановление Комратского суда от 29 декабря 2025 года и постановил отклонить запрос Инспектората полиции Комрата об объявлении Дмитрия Константинова в розыск, признав его необоснованным.

Напомним, что Дмитрий Константинов, занимавший пост председателя Народного собрания Гагаузии и являвшийся соратником беглого олигарха Илана Шора, был приговорён в декабре 2025 года к двенадцати годам лишения свободы. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и хищении более 46 миллионов леев. Прокуроры утверждают, что Константинов санкционировал необоснованные денежные переводы в тот период, когда он руководил одной из комратских компаний.