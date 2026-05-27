27 Мая 2026, 14:24
В России приготовившую кальян на куличе девушку приговорили к трем годам колонии
Суд в Москве вынес приговор по делу об оскорблении чувств верующих местной жительнице, которая сделала кальян на куличе и опубликовала фотографию в сети. Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима.
Как сообщила прокуратура в телеграм-канале, девушку признали виновной в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Суд приговорил ее к трем годам и 25 дням лишения свободы, пишет rbc.ru
Суд согласился с версией обвинения, что в апреле 2026 года 27-летняя москвичка изготовила кальян на основе кулича в баре на улице Сретенка. Она сняла это на фото и выложила его в интернет, «чем оскорбила религиозные чувства верующих».
Как отметили в прокуратуре, преступление девушка совершила в период испытательного срока. Она признала вину в содеянном.
Приговор в силу пока не вступил.