В России приготовившую кальян на куличе девушку приговорили к трем годам колонии.

Как сообщила прокуратура в телеграм-канале, девушку признали виновной в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Суд приговорил ее к трем годам и 25 дням лишения свободы, пишет rbc.ru

Суд согласился с версией обвинения, что в апреле 2026 года 27-летняя москвичка изготовила кальян на основе кулича в баре на улице Сретенка. Она сняла это на фото и выложила его в интернет, «чем оскорбила религиозные чувства верующих».

Как отметили в прокуратуре, преступление девушка совершила в период испытательного срока. Она признала вину в содеянном.

Приговор в силу пока не вступил.