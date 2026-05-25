25 Мая 2026, 17:00
2 226
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Апелляционный суд вынесет решение по делу Никанора Чокинэ 16 июня
Апелляционный суд Центр вынесет решение 16 июня по делу Никанора Чокинэ, бывшего мэра Болдурешт, обвиняемого в смертельном наезде на подростка.
Суд должен решить, оставить ли в силе или изменить ранее назначенное наказание в виде семи лет лишения свободы, которое было обжаловано, передаёт ipn.md
В ходе заседания в понедельник обвиняемые выступили с последним словом перед судьями. Никанор Чокинэ утверждает, что невиновен. В то же время его сообщник Ион Андронаке частично признал свою вину и заявил, что помогал бывшему мэру скрыть следы аварии, однако не знал о самом факте ДТП.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам уточняет, что оба осуждённых остаются под стражей до окончательного решения Апелляционного суда.