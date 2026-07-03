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3 Июля 2026, 23:06
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WSJ: США помешали лидеру венесуэльской оппозиции вернуться на родину

Частный самолет, на котором лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо собиралась вернуться на родину, развернули в воздухе по приказу руководства США.

WSJ: США помешали лидеру венесуэльской оппозиции вернуться на родину.
WSJ: США помешали лидеру венесуэльской оппозиции вернуться на родину.

Мария Корина Мачадо, лауреат Нобелевской премии мира и лидер венесуэльской оппозиции в изгнании, пыталась вернуться в Венесуэлу, чтобы поддержать соотечественников после масштабного землетрясения. Она планировала на частном самолете долететь из Вашингтона (округ Колумбия) до Кюрасао, территории под контролем Нидерландов, а оттуда на катере добраться до самой Венесуэлы, передает wsj.com

Зафрахтованный ею Hawker 800 получил необходимые разрешения на рейс, а самой госпоже Мачадо, у которой истек паспорт, разрешили выйти в Кюрасао. Но через час полета пилоты получили приказ чартерной компании вернуться в Вашингтон. Как сообщили WSJ источники, Нидерланды одобрили посадку самолета в Кюрасао, полагая, что США согласны на возвращение госпожи Мачадо в Венесуэлу. То, что это не так, выяснилось уже во время полета самолета, и Нидерланды разрешение на посадку отозвали.

Как сообщает WSJ со ссылкой на источники, Белый дом изначально не хотел возвращения госпожи Мачадо в Венесуэлу и был «раздражен ее настойчивым желанием» вернуться. Такой шаг в руководстве США сочли «несвоевременным политическим трюком», способным дестабилизировать обстановку в Венесуэле. Издание пишет, что на прошлой неделе Белый дом сообщил оппозиционерке через посредников, что, настаивая на возвращении на родину, она рискует потерять поддержку Дональда Трампа и может подорвать его стратегию в отношении Венесуэлы.

Источник
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