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26 Июня 2026, 08:27
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В Венесуэле от землетрясений погибли 235 человек

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо заявил о 235 погибших в результате двух землетрясений 25 июня. 4,5 тыс. человек пострадали, добавил он.

В Венесуэле от землетрясений погибли 235 человек.
В Венесуэле от землетрясений погибли 235 человек.

Ранее глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес сообщал о 188 погибших и 1,5 тыс. пострадавших, пишет cnn.com

25 июня в Венесуэле произошли два крупнейших за 100 лет землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Сильнее всего подземные толчки ощущались в прибрежном штате Ла-Гуайра. Власти сообщали о не менее 250 поврежденных зданиях.

Источник
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