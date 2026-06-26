В Венесуэле от землетрясений погибли 235 человек

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо заявил о 235 погибших в результате двух землетрясений 25 июня. 4,5 тыс. человек пострадали, добавил он.

В Венесуэле от землетрясений погибли 235 человек.