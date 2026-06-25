Папа Лев XIV направил пострадавшей от землетрясения Венесуэле 100 тыс. евро.

Папа Римский Лев XIV направил первые 100 тыс. евро через Апостольскую элемозинарию пострадавшим от землетрясения в Венесуэле.

Отмечается, что эти средства передадут католической церкви Венесуэлы. Решение об их выделении было принято после консультаций с апостольским нунцием и архиепископом Каракаса, сообщает vaticannews.va

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня с разницей в минуту. Эпицентры находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Власти сообщали о гибели как минимум 164 человек и 971 пострадавшем. Десятки зданий были разрушены. Направить спасателей в республику предложили Соединенные Штаты, Франция и Испания. Германия готова предоставить шесть военных самолетов для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясений.

В Кремле ранее сообщили, что Россия пока не получала обращения от Венесуэлы о помощи в связи с землетрясением. Однако в случае поступления такие запросы будут оперативно рассмотрены.