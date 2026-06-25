theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
25 Июня 2026, 22:24
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Папа Лев XIV направил пострадавшей от землетрясения Венесуэле 100 тыс. евро

Папа Римский Лев XIV направил первые 100 тыс. евро через Апостольскую элемозинарию пострадавшим от землетрясения в Венесуэле.

Папа Лев XIV направил пострадавшей от землетрясения Венесуэле 100 тыс. евро.
Папа Лев XIV направил пострадавшей от землетрясения Венесуэле 100 тыс. евро.

Отмечается, что эти средства передадут католической церкви Венесуэлы. Решение об их выделении было принято после консультаций с апостольским нунцием и архиепископом Каракаса, сообщает vaticannews.va

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня с разницей в минуту. Эпицентры находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Власти сообщали о гибели как минимум 164 человек и 971 пострадавшем. Десятки зданий были разрушены. Направить спасателей в республику предложили Соединенные Штаты, Франция и Испания. Германия готова предоставить шесть военных самолетов для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясений.

В Кремле ранее сообщили, что Россия пока не получала обращения от Венесуэлы о помощи в связи с землетрясением. Однако в случае поступления такие запросы будут оперативно рассмотрены.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте