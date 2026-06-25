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25 Июня 2026, 12:30
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В Венесуэле из-за землетрясения обрушился восьмиэтажный отель

В штате Ла-Гуайра на севере Венесуэлы из-за землетрясения обрушился восьмиэтажный отель Hotel Eduard’s.

В Венесуэле из-за землетрясения обрушился восьмиэтажный отель.
В Венесуэле из-за землетрясения обрушился восьмиэтажный отель.

Об этом сообщает ABC News после просмотра видеозаписи ЧП.

Отель располагался на набережной города Макуто недалеко от международного аэропорта. Здание насчитывало 106 номеров.

По словам уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес, штату Ла-Гуайра нанесен наибольший ущерб от землетрясения. По ее словам, общее число жертв в штате пока еще неизвестно.

«Ситуация в Ла-Гуайре — настоящая трагедия. Десятки зданий обрушились. Сейчас идут тяжелые спасательные операции. Мы стараемся сохранить как можно больше жизней»,— заявила Родригес.

В Венесуэле ночью зафиксировали два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Погибли более 30 человек, пострадали свыше 700. Поврежден аэропорт Каракаса, он временно не работает. В городе также закрыты метро и железнодорожные линии. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.

Источник
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