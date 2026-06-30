WP узнала детали тайного контракта Трампа на бальный зал за $500 млн.

Контракт на строительство бального зала за $500 млн в восточном крыле Белого дома был заключен в 2025 году тайно, без проведения тендера и в обход стандартных процедур, необходимых для контроля расходов.

Секретный контракт был заключен с компанией Clark Construction. WP отмечает, что также получила доступ к сопровождающей переписке и другим документам. Данные в них свидетельствуют о том, что президент США Дональд Трамп лично участвовал в некоторых переговорах о суммах затрат на реновацию восточного крыла, передает rtvi.com со ссылкой на washingtonpost.com

Из документов следует, что Белый дом провел контракт через Исполнительную резиденцию — одно из подразделений Исполнительного офиса президента США. Оно отвечает за ремонт, покупку мебели, произведений искусства и прочих предметов интерьера, а также за расходы на развлечения. На этот офис не распространяются правила, требующие от федеральных ведомств проведения конкурсных торгов и публичной отчетности.

Опрошенные WP эксперты подтвердили, что резиденция президента освобождена от этих требований. По их словам, глава государства имеет законное право нанимать компании по своему выбору для работ по реконструкции резиденции и прилегающей территории.

Специалисты при этом согласились, что если бы проводился тендер, то он обеспечил бы наиболее выгодную цену контракта с точки зрения налогоплательщиков, особенно учитывая масштабы планируемой перестройки восточного крыла.

С июля 2025 года, когда было впервые объявлено об этом проекте, его предположительная стоимость выросла в три раза — с $200 млн до $600 млн, писала WP. Половина суммы, как ожидается, будет покрыта из бюджета.

Документы, с которыми ознакомилось издание, не содержат подробных данных о предполагаемой прибыли Clark Construction по всему проекту реконструкции восточного крыла. Но в одном из них говорится, что компания рассчитывает получить в общей сложности $65 млн. Эта сумма включает как прогнозируемую прибыль, так и накладные расходы, зарплаты персоналу и другие затраты.

Согласно внутренним расчетам Clark Construction, еще «десятки миллионов долларов» сможет заработать на этом проекте компания McLean из штата Вирджиния. Она является крупнейшим подрядчиком в столичном регионе.

В последние месяцы Трамп заявлял, что перестройка восточного крыла — это вопрос национальной безопасности, поскольку под бальным залом он намерен построить подземный военный бункер, а на крыше разместить беспилотники.

«На крыше у нас будет самая большая империя дронов, которую вы когда-либо видели, и она будет защищать Вашингтон», — сказал он в начале июня (цитата по изданию Military Times).

Президент утверждал, что расходы не затронут средств налогоплательщиков.

«Все это мои деньги и деньги спонсоров. Это не облагается налогом», — сказал он.