Трамп в прямом эфире поскандалил с журналисткой и сбежал с интервью
Президент США Дональд Трамп внезапно прервал интервью для NBC News, разозлившись из-за вопроса о неправдивости его заявлений относительно выборов 2020 года. Политик со скандалом покинул съемочную площадку.
Как сообщило издание, скандал произошел во время разговора американского политика с ведущей Кристен Уэлкер в штате Висконсин, пишет rbc.ua со ссылкой на rawstory.com
Журналистка подчеркнула, что нет никаких доказательств в подтверждение заявлений Трампа о масштабных фальсификациях на президентских выборах 2020 года.
В ответ Трамп обвинил телеканал в предвзятости.
"Вы односторонняя, мошенническая сеть! Давай прекратим это, потому что с меня хватит! Спасибо, дорогая, хорошо проведи время!" - воскликнул он.
После этого Трамп сорвал с пиджака микрофон.
Ведущая попросила его остаться и завершить интервью, напомнив, что преодолела ради этого долгий путь.
Однако политик заявил, что уже предоставил достаточно времени, к тому же съемки частично проходили под дождем.