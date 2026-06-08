Трамп в прямом эфире поскандалил с журналисткой и сбежал с интервью.

Как сообщило издание, скандал произошел во время разговора американского политика с ведущей Кристен Уэлкер в штате Висконсин, пишет rbc.ua со ссылкой на rawstory.com

Журналистка подчеркнула, что нет никаких доказательств в подтверждение заявлений Трампа о масштабных фальсификациях на президентских выборах 2020 года.

В ответ Трамп обвинил телеканал в предвзятости.

"Вы односторонняя, мошенническая сеть! Давай прекратим это, потому что с меня хватит! Спасибо, дорогая, хорошо проведи время!" - воскликнул он.

После этого Трамп сорвал с пиджака микрофон.

Ведущая попросила его остаться и завершить интервью, напомнив, что преодолела ради этого долгий путь.

Однако политик заявил, что уже предоставил достаточно времени, к тому же съемки частично проходили под дождем.



