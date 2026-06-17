Бальный зал Трампа подорожал втрое: сейчас на него нужно 600 млн долларов.

Американские СМИ сообщают, что строительство бального зала в Белом доме идет с привлечением средств налогоплательщиков. Ранее президент Трамп говорил, что такого не будет.

Проект строительства бального зала в Белом доме, анонсированный президентом США Трампом, может обойтись примерно в 600 миллионов долларов, причем свыше половины сметы предполагается покрыть за счёт налогоплательщиков, сообщает euronews.com со ссылкой на washingtonpost.com

Ранее американский лидер оценивал расходы сначала в 200 миллионов, потом в 400 миллионов и не раз сообщал, что счет оплатят частные жертвователи и он сам. Новый зал Трамп продвигает как один из ключевых элементов программы по обновлению Белого дома.

The Washington Post опирается на копию подробной сметы расходов, подготовленной для администрации компанией Clark Construction, подрядчиком стройки. Она стартовала в прошлом году, когда президент практически без предупреждения и не консультируясь с Конгрессом распорядился снести целиком историческое Восточное крыло Белого дома.

В конце марта Трамп заявил журналистам, что возведение бального зала обойдется в 400 миллионов и пройдет "без участия налогоплательщиков".

Однако в подготовленной для Белого дома в начале того же месяца смете указана другая цифра - 600 миллионов, из которых лишь 293 миллиона должны поступить из частных источников, пишет газета. Отмечая, что к моменту, когда Трамп анонсировал журналистам "проект в 400 миллионов", администрация уже одобрила более десятка платежей из бюджетных средств за услуги компании Clark Construction.

Команда Трампа утверждает, что новый банкетный зал необходим для приема гостей во время государственных визитов и что он должен соответствовать всем требованиям безопасности.

В ответ на запрос по поводу сметы Белый дом, как пишет Post, распространил заявление, в котором говорится, что "президент Трамп и щедрые американские патриоты финансируют строительство бального зала примерно на 400 миллионов". Подрядчик заявил, что детали проекта являются конфиденциальными.