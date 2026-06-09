Трамп: США ответят на удар Ирана по американскому вертолету у Ормузского пролива.

Об этом он написал в Truth Social, передает report.az

"Мне только что сообщили наши Вооруженные силы, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache, который патрулировал район Ормузского пролива. На борту находились два пилота, оба в безопасности и не пострадали. Тем не менее, Соединенные Штаты, по необходимости, должны отреагировать на эту атаку", - написал он.