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Point.md logoPoint
6 Августа 2026, 09:10
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WP: Трамп потребовал от Хегсета объяснений по дефициту ракет

По информации издания, на заседании кабинета министров в Кэмп-Дэвиде Трамп выразил недовольство и заявил, что считал проблему с арсеналами «уже решенной».

WP: Трамп потребовал от Хегсета объяснений по дефициту ракет.
WP: Трамп потребовал от Хегсета объяснений по дефициту ракет.

В ответ Хегсет попытался переложить ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга. Ранее глава Пентагона уже убеждал президента в возможности быстрой победы над Ираном. Однако на деле затяжной конфликт привел к истощению запасов высокоточных ракет Tomahawk, а также систем ПВО Patriot, THAAD и ATACMS,  пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам источников WP, острая нехватка перехватчиков и наступательного вооружения вынудила господина Трампа воздержаться от новых масштабных ударов по Ирану. В Белом доме и Пентагоне информацию опровергли.

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