Трамп отказался от новых ударов по Ирану ради сделки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился не наносить новые удары по Ирану ради достижения сделки. По его словам, стороны договорились о контурах мирного соглашения.

«США в полной боевой готовности к тому, чтобы начать действовать против Ирана в таких масштабах военного террора, силы и мощи, каких не видели со времен Второй мировой войны. Несмотря на это, Иран и другие ближневосточные страны попросили нас воздержаться от атаки, поскольку были согласованы контуры сделки», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Среди контуров возможной сделки президент США назвал открытие Ормузского пролива и «ликвидацию ядерной угрозы со стороны Ирана». Трамп выразил надежду, что Вашингтон и Тегеран достигнут сделки быстро.

The Wall Street Journal писала, что Дональд Трамп уже отдал приказ нанести новые удары по Ирану. При этом собеседники газеты уточняли, что любой прогресс в дипломатии может убедить Дональда Трампа отменить запланированные удары и вернуться к переговорам. 8860542 Позднее Axios со ссылкой на источники сообщило, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман попросил Трампа отказаться от новых ударов по Ирану.