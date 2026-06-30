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eurointegration.com.ua logoeurointegration
30 Июня 2026, 12:17
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Взрыв в Монако: правоохранители исключили версию теракта

Правоохранители исключили версию теракта, расследуя взрыв в Монако, в результате которого пострадали три человека – подсанкционный бизнесмен из Украины Вадим Ермолаев и его семья.

Взрыв в Монако: правоохранители исключили версию теракта.
Взрыв в Монако: правоохранители исключили версию теракта.

Об этом стало известно телеканалу BFMTV от близкого к расследованию источника, сообщает eurointegration.com.ua

Как отметил собеседник телеканала, следствие по делу на данном этапе исключило версию о террористическом нападении.

В понедельник около 21:00 в результате взрыва в Монако пострадали три человека, двое из которых получили очень тяжелые ранения.

Сначала Генеральная прокуратура считала, что это "вероятно, был теракт", однако государственный министр Монако Кристоф Мирманд призвал "проявить осторожность в отношении юридической квалификации событий".

По данным французских медиа, все трое пострадавших являются членами одной украинской семьи.

Один из родителей – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, который проживает в Монако с начала полномасштабной войны в Украине.

Он с декабря 2023 года находится под санкциями в соответствии с решением СНБО, подписанным президентом Владимиром Зеленским.

Вадим Ермолаев – бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков города. Ранее он регулярно входил в перечень 100 самых богатых людей Украины по версии Forbes. В 2019 году он отказался от украинского гражданства в пользу паспорта Кипра.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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