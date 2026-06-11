На строительном складе в секторе Чеканы произошел пожар, которому предшествовал взрыв.

Пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу сообщила, что пожар произошел на улице Индустриальной, передает tv8.md

По словам очевидцев, на месте происшествия произошел взрыв, за которым последовал пожар и густой черный дым.

«Земля затряслась», — сказал один из свидетелей.