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tv8.md logotv8
11 Июня 2026, 11:14
17 011
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На строительном складе в секторе Чеканы произошел пожар, которому предшествовал взрыв

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия в столице после того, как был объявлен повышенный уровень реагирования.

На строительном складе в секторе Чеканы произошел пожар, которому предшествовал взрыв.
На строительном складе в секторе Чеканы произошел пожар, которому предшествовал взрыв.

Пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу сообщила, что пожар произошел на улице Индустриальной, передает tv8.md

По словам очевидцев, на месте происшествия произошел взрыв, за которым последовал пожар и густой черный дым.

«Земля затряслась», — сказал один из свидетелей.

Источник
tv8.md logotv8
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