В Дондюшанах женщина получила ожоги при взрыве газового баллона.

Согласно предварительной информации, взрыв произошёл из-за утечки газа из баллона с пропан-бутаном. Баллон был подключён к газовой плите через неправильно установленный шланг, передает stiri.md

Газ скопился в летней кухне, и в момент, когда хозяйка попыталась подогреть воду на плите и зажгла спичку, произошёл взрыв.

В результате происшествия женщина получила ожоги II степени пальцев рук и лица. Пострадавшей была оказана первая медицинская помощь бригадой SAMU Дондюшан, после чего её госпитализировали в районную больницу Дондюшан.

В связи с этим Управление по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан об опасности использования газовых баллонов в жилых помещениях. Спасатели рекомендуют хранить баллоны на улице, в специально оборудованных местах и на безопасном расстоянии от зданий.

Кроме того, пожарные напоминают, что газовые установки и баллоны необходимо регулярно проверять. В случае обнаружения неисправностей или характерного запаха пропан-бутана граждан призывают обращаться к специалистам либо звонить по номеру экстренной службы 112.