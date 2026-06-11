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stiri.md logostiri
11 Июня 2026, 14:06
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В Дондюшанах женщина получила ожоги при взрыве газового баллона

Один человек был доставлен в больницу с ожогами II степени после взрыва, произошедшего в частном домовладении в городе Дондюшаны.

В Дондюшанах женщина получила ожоги при взрыве газового баллона.
В Дондюшанах женщина получила ожоги при взрыве газового баллона.

Согласно предварительной информации, взрыв произошёл из-за утечки газа из баллона с пропан-бутаном. Баллон был подключён к газовой плите через неправильно установленный шланг, передает stiri.md

Газ скопился в летней кухне, и в момент, когда хозяйка попыталась подогреть воду на плите и зажгла спичку, произошёл взрыв.

В результате происшествия женщина получила ожоги II степени пальцев рук и лица. Пострадавшей была оказана первая медицинская помощь бригадой SAMU Дондюшан, после чего её госпитализировали в районную больницу Дондюшан.

В связи с этим Управление по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан об опасности использования газовых баллонов в жилых помещениях. Спасатели рекомендуют хранить баллоны на улице, в специально оборудованных местах и на безопасном расстоянии от зданий.

Кроме того, пожарные напоминают, что газовые установки и баллоны необходимо регулярно проверять. В случае обнаружения неисправностей или характерного запаха пропан-бутана граждан призывают обращаться к специалистам либо звонить по номеру экстренной службы 112.

Источник
stiri.md logostiri
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