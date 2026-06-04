Туск прокомментировал взрыв морского дрона в Румынии: Движение в сторону эскалации.

Туск отметил, что Польша уже долгое время предупреждала партнеров о том, что учитывая войну РФ против Украины, можно ожидать различных событий, передает eurointegration.com.ua

"Мы готовы. Я предупреждал наших европейских партнеров еще много недель назад, что можно ожидать различных событий (...), иногда преднамеренных, иногда нет", – так прокомментировал инцидент в Румынии Дональд Туск.

Глава правительства отметил, что для Польши это не является неожиданностью. Он добавил, что "в целом ситуация движется в сторону эскалации и большей напряженности".

"Мы должны быть к этому готовы, и Польша пытается быть к этому готовой", – подчеркнул Туск.

По этому поводу высказался и представитель Министерства иностранных дел Польши Мачей Вевюр. "Мы должны осознавать, что такие события будут случаться. За нашей границей идет война", – сказал он в комментарии Polsat News.

Представитель добавил, что в Польше уже пережили подобное. Он отметил, что такие события "затронут соседние страны".

"Следует слушать местные службы. Это самое важное. Нет никакой информации о том, что полякам угрожает опасность", – отметил Вевюр.