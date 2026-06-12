Высокие температуры в Европе привели к смерти 200 тысяч человек за четыре года
Региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге отметил, что по мере ускорения климатического кризиса континент нагревается быстрее любого другого региона.
По словам Клюге, за последние четыре года более 200 000 человек в Европе умерли от причин, связанных с жарой, пишет dw.com
Предотвратить подобные последствия можно, если Европа будет использовать уже имеющиеся у нее инструменты. Клюге вместе с министром окружающей среды Германии Карстеном Шнайдером и сенатором по здравоохранению Берлина Инной Циборрой представили обновленные рекомендации ВОЗ по мерам защиты от жары в Берлине. Советуют сокращать выбросы и развивать городские зеленые зоны - больше деревьев, парков, рек, лесов и водно-болотных угодий.
Президент Берлинской врачебной палаты Петер Бобберт, в свою очередь призвал к усилению информирования граждан, чтобы они не воспринимали волны жары как "приятный теплый вечер". Он советует избегать долгого нахождения на открытых местах в середине дня, перенося активность на утро и вечер и справляться о состоянии пожилых соседей, которые больше всего страдают от жары. В борьбе с проблемой помогут также питьевые фонтанчики и "прохладные хабы" в городах.
Эксперты по климату и здравоохранению предупреждают, что рост глобальной температуры приводит к более частым, интенсивным и продолжительным волнам жары, при этом особенно подвержены риску пожилые люди, беременные и лица с хроническими заболеваниями. По данным ВОЗ, экстремальная жара ежегодно вызывает рост заболеваний и преждевременных смертей, а также экономические убытки на миллиарды долларов.