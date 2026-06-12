Высокие температуры в Европе привели к смерти 200 тысяч человек за четыре года.

По словам Клюге, за последние четыре года более 200 000 человек в Европе умерли от причин, связанных с жарой, пишет dw.com

Предотвратить подобные последствия можно, если Европа будет использовать уже имеющиеся у нее инструменты. Клюге вместе с министром окружающей среды Германии Карстеном Шнайдером и сенатором по здравоохранению Берлина Инной Циборрой представили обновленные рекомендации ВОЗ по мерам защиты от жары в Берлине. Советуют сокращать выбросы и развивать городские зеленые зоны - больше деревьев, парков, рек, лесов и водно-болотных угодий.

Президент Берлинской врачебной палаты Петер Бобберт, в свою очередь призвал к усилению информирования граждан, чтобы они не воспринимали волны жары как "приятный теплый вечер". Он советует избегать долгого нахождения на открытых местах в середине дня, перенося активность на утро и вечер и справляться о состоянии пожилых соседей, которые больше всего страдают от жары. В борьбе с проблемой помогут также питьевые фонтанчики и "прохладные хабы" в городах.

Эксперты по климату и здравоохранению предупреждают, что рост глобальной температуры приводит к более частым, интенсивным и продолжительным волнам жары, при этом особенно подвержены риску пожилые люди, беременные и лица с хроническими заболеваниями. По данным ВОЗ, экстремальная жара ежегодно вызывает рост заболеваний и преждевременных смертей, а также экономические убытки на миллиарды долларов.