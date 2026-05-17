На Европу надвигается рекордная жара.

С каждым годом летняя жара в Европе становится все более экстремальной. Если в XX веке на севере континента температура выше 30 градусов держалась лишь несколько дней за лето, то теперь такие дни стали нормой, пишет польское издание TwojaPogoda, передает unian.net

Авторы публикации отмечают, что последние летние сезоны в Польше стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. Многолетней климатической нормой для страны считается лето, в котором менее 10 дней с температурой выше 30 градусов. Однако в последние годы таких дней уже около 30.

Особенно жаркими для Польши оказались 2018, 2019 и 2024 годы, побив рекорды максимальной температуры во многих регионах страны. Как отмечается в материале, сейчас Польше осталось преодолеть лишь один символический рубеж – официально зафиксировать температуру свыше 40 градусов в тени.

Официальный максимум температуры в Польше был зафиксирован в июле 1921 года – 40,2 градуса. Однако сегодня этот результат считают завышенным, так как в те времена термометры на метеостанциях располагали слишком близко к земле. Вероятно, рекорд 105-летней давности объясняется тем, что сильно нагретая земля подогрела воздух на метр над собой, что и показал термометр.

Более достоверным рекордом считают показатель 39,5 градуса, зафиксированный 30 июля 1994 года. И поскольку даже в наше жаркое время до сих пор не зафиксировали температуру в 40 градусов на территории Польши, вероятно, именно показатель 1994 года является настоящим рекордным для этой страны.

За последние годы температура неоднократно приближалась к отметке 40 градусов, но так и не пересекла её. Однако метеорологи считают, что это непременно произойдёт в ближайшее время, учитывая текущие тенденции.

Как пишет издание, температурные рекорды уже были обновлены в соседних с Польшей странах. В Германии в 2015 году зафиксировали 40,3 градуса, а в 2019 году – 41,2 градуса. В Чехии абсолютный рекорд составляет 40,4 градуса, в Словакии – 40,3. На территории Беларуси самую высокую температуру зафиксировали в Гомеле – 38,9 градуса.

По данным американских и европейских метеомоделей, в этом году лето в Польше может быть чрезвычайно жарким из-за частого поступления горячих воздушных масс из Северной Африки и юго-западной Азии. И именно в этом году, вероятно, будет преодолена отметка в 40 градусов. Но даже если этого не произойдет в текущем сезоне, ученые не сомневаются, что рекорд будет обновлен в течение ближайшего десятилетия.