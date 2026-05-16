ВОЗ хочет поставить климатический кризис на один уровень с Covid по угрозе смертности.

Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на The Guardian.

С таким заявлением выступила независимая панъевропейская комиссия по вопросам климата и здоровья, созванная ВОЗ. В своем отчете эксперты пришли к выводу, что масштабы угрозы уже соответствуют критериям "чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, имеющей международное значение" - Pheic. Именно такой статус ранее получали Covid-19 и Mpox.

В отчете отмечается, что климатический кризис непосредственно влияет на здоровье людей из-за волн жары, наводнений, пожаров, загрязнения воздуха, продовольственной нестабильности и распространения опасных инфекционных болезней, в частности денге и чикунгуньи.

Бывшая премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир, которая возглавляла комиссию, заявила, что изменение климата уже стало угрозой для выживания человечества.

"Климатический кризис, возможно, не является пандемией, но это все равно чрезвычайная ситуация в сфере общественного здоровья, которая угрожает самому здоровью и выживанию человечества. И если мы не будем действовать быстрее и комплекснее, еще много миллионов людей могут умереть или столкнуться с болезнями, которые изменят их жизнь", - подчеркнула она.

Профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Эндрю Хейнс, который является главным научным советником комиссии, заявил, что ВОЗ уже признавала изменение климата серьезной угрозой для человечества, однако теперь пришло время перейти к более решительным действиям.

"Если мы продолжим выбрасывать парниковые газы в нынешних объемах, это усилит риски для здоровья как нынешнего, так и будущих поколений", - добавил он.

В докладе также содержится призыв к правительствам прекратить субсидирование ископаемого топлива. По оценкам комиссии, только в Европе такая политика ежегодно напрямую связана примерно с 600 тысячами преждевременных смертей.

Согласно отчету, страны Европы тратят около 444 млрд евро в год на поддержку нефтяной и газовой отраслей. В 12 странах эти расходы уже превысили 10% всех национальных расходов на здравоохранение, а в четырех государствах - даже превысили весь бюджет медицины.

"Это не является устойчивой энергетической политикой. Это, скорее, провал в сфере здравоохранения", - заявила Якобсдоттир.

Она также предупредила, что новые субсидии для ископаемого топлива и планы отдельных стран расширить добычу нефти и газа из-за кризиса вокруг Ирана могут иметь "катастрофические последствия" для здоровья людей.

Что заявили в ВОЗ

Региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клуге поддержал рекомендации комиссии и заявил, что климатический кризис уже давно перестал быть только экологической проблемой.

По его словам, война в Украине и конфликты на Ближнем Востоке показали, насколько зависимость от ископаемого топлива влияет на системы здравоохранения, поставки продовольствия и стабильность обществ.

"Аргументы в пользу немедленных действий по климату не ограничиваются только экологическими соображениями. Это одновременно аргументы безопасности, здравоохранения и экономики. И это моральный императив", - заявил Клуге.