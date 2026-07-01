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theins.ru logotheins
2 Июля 2026, 07:18
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Выбросы парниковых газов Amazon и Google резко выросли в 2025 году

Выбросы парниковых газов Amazon и Google резко увеличились в 2025 году — это показывает, что технологическим гигантам становится всё труднее совмещать климатические цели с огромным энергопотреблением искусственного интеллекта.

Выбросы парниковых газов Amazon и Google резко выросли в 2025 году.
Выбросы парниковых газов Amazon и Google резко выросли в 2025 году.

Выбросы Amazon выросли на 16% по сравнению с 2024 годом, сообщила компания в опубликованном в среду отчете об устойчивом развитии. За прошлый год компания выбросила около 81 млн тонн CO2-эквивалента — примерно столько же дают 19 млн работающих на бензине автомобилей. Рост, как указано в отчете, связан со строительством дата-центров и расходом топлива на доставку, пишет theins.ru со ссылкой на bloomberg.com

«Амбициозные» показатели Google, которые не учитывают часть цепочки поставок, за 2025 год выросли в целом на 18%. Собственные выбросы компании, не считая закупленной электроэнергии, увеличились на 20% по сравнению с 2024 годом — отчасти из-за расширения портфеля дата-центров, сообщила Google в своем отчете об устойчивом развитии, опубликованном во вторник, 30 июня. Электропотребление компании за год выросло на 37%, но благодаря закупке чистой энергии Google удалось немного снизить выбросы от покупного электричества. У Amazon, наоборот, выбросы от закупки электроэнергии увеличились на 34%. Amazon рассчитывает выйти на нулевые чистые выбросы к 2040 году, Google — к 2030-му.

С той же проблемой столкнулись и другие технологические гиганты — Microsoft и Meta в своих последних отчетах, опубликованных еще в прошлом году, зафиксировали рост выбросов на 23% и 64% соответственно, при этом Meta поставила цель достичь нулевых чистых выбросов по всей цепочке создания стоимости к 2030 году. Bloomberg ранее сообщало, что Microsoft обсуждает возможность смягчить взятое на себя обязательство покрывать 100% почасового потребления электроэнергии закупками безуглеродной энергии к 2030 году — из-за расширения дата-центров. О том, как бум ИИ-инфраструктуры уже разгоняет цены на электричество и вызывает недовольство жителей США, писал The Insider.

Критики считают действия отрасли недостаточными. Соучредитель и главный научный директор Sustainable AI Group Саша Лучони, которая занимается измерением и ограничением экологического воздействия сектора, сказала:

«Мы, по сути, находимся в климатическом кризисе, и рост выбросов, наверное, вообще не должен происходить, но дата-центры движутся в обратном направлении».

Amazon и Google заявили, что остаются привержены своим целям в области устойчивого развития — в отчете Google отмечается, что путь к нулевым выбросам не будет линейным, поскольку развитие ИИ-инфраструктуры компании сейчас ускоряется быстрее, чем декарбонизация энергосистемы. Весной этого года инвесторы-активисты в акционерных предложениях попросили Amazon, Alphabet и Meta объяснить, как они совмещают резко растущий спрос на электричество для ИИ со своими климатическими обязательствами, но ни одно из их предложений не набрало большинства голосов.

Источник
theins.ru logotheins
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