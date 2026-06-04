Amazon вложит €10 млрд в Европу: 25 тысяч рабочих мест и роботы на складах

Заявление, сделанное в четверг на мероприятии Amazon Delivering the Future в Лондоне, последовало за сообщением компании о том, что в 2025 году она инвестировала в Европу более 60 млрд евро — это ее крупнейшие ежегодные вложения на континенте, что подчеркивает масштаб нынешнего наступления компании на европейском рынке, передает euronews.com

Часть новых инвестиций будет направлена на развитие робототехники и автоматизации в центрах обработки заказов.

По словам Amazon, такие системы предназначены для выполнения физически тяжёлых операций, например перемещения крупногабаритных грузов или однообразного подъёма, чтобы сотрудники могли сосредоточиться на других видах работы на объектах компании.

Среди технологий, на которые пойдут средства, — новая версия Proteus, автономного складского робота Amazon, который, как утверждает компания, сможет понимать указания сотрудников, сформулированные на естественном языке.

Инвестиционная программа также предусматривает расширение и модернизацию центров обработки заказов — крупных складских комплексов Amazon, где заказы комплектуются, упаковываются и отправляются клиентам, — с внедрением новых технологий и наращиванием мощностей во всех подразделениях компании в Европе.

В Amazon не уточнили, какие именно европейские центры обработки заказов получат финансирование в рамках нового плана на 10 млрд евро. Сеть таких центров компании уже охватывает ряд европейских стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу, Чехию и Словакию.

По данным компании, инвестиции также помогут создать в Европе 25 000 дополнительных рабочих мест в центрах обработки заказов в ближайшие годы.

Кроме того, Amazon объявила о создании фонда объёмом 1 млрд долларов (860 млн евро) для целевой переподготовки сотрудников к 2030 году в рамках более широкой глобальной программы по развитию навыков стоимостью 2,5 млрд долларов.

В компании отметили, что эти средства помогут сотрудникам пройти обучение для работы в таких областях, как кибербезопасность, разработка программного обеспечения, логистика, возобновляемая энергетика и мехатроника; программа будет доступна в ряде европейских стран, включая Великобританию.

Эти цифры подчеркивают масштаб растущего присутствия Amazon в Европе. По данным компании, она уже обеспечивает более 1,5 млн рабочих мест на континенте, включая 230 000 штатных сотрудников Amazon, свыше 400 000 человек в расширенном штате, включая подрядчиков и сезонных работников, а также более 600 000 рабочих мест, связанных с 200 000 европейских малых компаний и предпринимателей, ведущих торговлю через площадку Amazon.

Заявление прозвучало на фоне того, как Европа пытается справиться с оттоком своих наиболее перспективных компаний в США и определить своё место в глобальной гонке в сфере ИИ и робототехники, где Китай и Соединённые Штаты двигаются вперёд стремительными темпами.

Согласно докладу бывшего главы Европейского центробанка Марио Драги, среди стартапов, созданных в Европе в 2008–2021 годах и впоследствии ставших «единорогами», почти 30 % перенесли свои штаб‑квартиры за рубеж, большинство — в Соединённые Штаты.

Европейские политики продвигают меры, которые должны облегчить компаниям запуск бизнеса, рост и сохранение присутствия в Европе, включая инициативу EU Inc, которая позволит стартапам пройти регистрацию один раз и затем проще работать по всему блоку.