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delo.ua logodelo
25 Июня 2026, 18:18
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ЕС ужесточит правила для облачных сервисов Microsoft и Amazon

Европейский Союз планирует подчинить облачные платформы Microsoft Azure и Amazon Web Services жестким правилам Закона о цифровых рынках.

ЕС ужесточит правила для облачных сервисов Microsoft и Amazon.
ЕС ужесточит правила для облачных сервисов Microsoft и Amazon.

Регуляторы объявили предварительные выводы расследования, по которым оба американских сервиса признаны крупнейшими игроками на рынке ЕС, передает delo.ua

В Еврокомиссии отметили, что оборот, операционная способность и инвестиции Azure и AWS значительно упреждают показатели конкурентов. Европейская комиссар по конкуренции Тереза Рибера подчеркнула, что значение этих сервисов будет только расти, поэтому Брюссель должен обеспечить равные условия для всех поставщиков облачных услуг и защитить европейский рынок.

Если Еврокомиссия официально утвердит статус цифровых наблюдателей для этих платформ, компании будут обязаны выполнить ряд жестких требований:

  • Обеспечить совместимость: Microsoft и Amazon должны позволить другим компаниям легко интегрировать свои приложения с их облачными сервисами.
  • Упростить перенос данных: клиенты могут получить возможность беспрепятственно изменять поставщика облачных услуг без искусственных ограничений и принудительного содержания.
  • Убрать самодостоинство: корпорациям запретят продвигать собственные сопутствующие цифровые продукты и программы на базе своих же облачных платформ в ущерб конкурентам.

Обе компании уже подвергли критике позицию Еврокомиссии и имеют право обжаловать эти выводы до принятия финального решения. В AWS заявили, что новые правила угрожают понижением инвестиций и инноваций в Европе. В то же время в Microsoft выразили недовольство тем, что расследование не коснулось облачного бизнеса компании Alphabet (Google Cloud и ИИ Gemini), что, по их мнению, вредит справедливой конкуренции.

Закон о цифровых рынках уже стал причиной значительного напряжения между ЕС и США, вызвав критику со стороны американского президента Дональ Трампа. Ранее за нарушение этого закона европейские регуляторы уже оштрафовали компании Apple и Meta на 500 и 200 миллионов евро соответственно.

Источник
delo.ua logodelo
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