Европарламент решил отказаться от Google на служебных компьютерах.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. Решение принято "в соответствии с обязательствами парламента по обеспечению цифрового суверенитета и защите персональных данных пользователей", передает oxu.az

Politico обращает внимание на то, что смена поисковой системы происходит на фоне усилий Брюсселя по обеспечению "технологического суверенитета". 3 июня Европейская комиссия представит пакет мер, направленный на снижение зависимости от иностранных поставщиков технологий и поддержку европейских альтернатив.

Во внутренней документации Европарламента Qwant описывался как "европейская поисковая система, ориентированная на конфиденциальность", разработанная для предотвращения отслеживания пользователей или сбора персональных данных. Компания Qwant, основанная в 2013 году, позиционирует себя как альтернатива Google, ставящая во главу угла конфиденциальность. Компании Google и Qwant пока не прокомментировали ситуацию.