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4 Августа 2026, 23:17
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Вундеркинд из США стал самым молодым профессором в мире

Житель Флориды Натан Томас вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой профессор в истории.

Вундеркинд из США стал самым молодым профессором в мире.
Вундеркинд из США стал самым молодым профессором в мире.

Натан начал преподавать инженерные дисциплины в колледже Майами-Дейд в возрасте 18 лет и 346 дней — на 16 дней раньше предыдущего мирового рекорда. Таким образом Томас стал самым молодым профессором независимо от пола, побив достижение американки Алии Сабур, установленное в 2008 году, а также превзошел рекорд шотландского математика Колина Маклорина, продержавшийся более 300 лет с 1717 года, передает nypost.com

По словам Томаса, возраст никогда не становился проблемой, хотя некоторые его студенты были старше преподавателя.

«Когда люди приходят учиться, возраст уже не имеет значения. Главное — желание получать знания», — отметил он.

Необычные способности Натана проявились еще в детстве. В 14 лет он стал самым молодым выпускником колледжа Майами-Дейд, получив степень по математике. Позже он окончил Международный университет Флориды, где получил сразу степени бакалавра и магистра по электротехнике.

Сам Томас признается, что больше всего любит момент, когда сложная тема становится понятной студенту.

«Самое приятное — видеть, как у человека вдруг все складывается в единую картину. Это лучший момент в преподавании», — отметил он.

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