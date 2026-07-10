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Point.md logoPoint
10 Июля 2026, 09:42
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Израиль передал США разведданные о планах Ирана убить Трампа

Израиль передал США разведывательные данные, согласно которым Иран подготовил план убийства президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Израиль передал США разведданные о планах Ирана убить Трампа.
Израиль передал США разведданные о планах Ирана убить Трампа.

По данным собеседников телеканала, США получили новое предупреждение на этой неделе, оно касалось конкретного плана. В последние недели Вашингтон и так фиксировал постоянный поток сведений о возможных угрозах в адрес президента. Американская сторона еще не успела самостоятельно проверить израильские данные, отмечает cnn.com

Несколько американских чиновников полагают, что доклад Израиля может быть попыткой премьер-министра Биньямина Нетаньяху повлиять на решения Белого дома и склонить Дональда Трампа к активизации военных действий.

9 июля Трамп в разговоре с журналистами после саммита НАТО в Анкаре допустил, что может стать жертвой покушения. По его словам, он «номер один в иранском списке на убийство».

Источник
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