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theins.ru logotheins
23 Июля 2026, 22:53
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США разработают новые требования к автомобильным дверям после смертельных случаев в Tesla

Национальное управление безопасностью дорожного движения США приступит к разработке новых федеральных требований, которые должны обеспечить возможность безопасно покинуть автомобиль в случае аварии или отключения электропитания.

США разработают новые требования к автомобильным дверям после смертельных случаев в Tesla.
США разработают новые требования к автомобильным дверям после смертельных случаев в Tesla.

Решение принято после серии инцидентов, в том числе со смертельным исходом, когда люди оказывались заблокированными внутри машин с электронными дверными системами, передает theins.ru со ссылкой на bloomberg.com

Регулятор удовлетворил поданную ранее петицию и начал процедуру подготовки нового правила. Оно может обязать автопроизводителей оснащать все новые автомобили «надежной и очевидной системой аварийного открывания дверей». Если требования будут утверждены, они распространятся на все новые автомобили, продаваемые в США.

Поводом для разработки новых правил стали аварии с автомобилями Tesla и других производителей, использующих утопленные в кузов и управляемые электроникой дверные ручки. После потери электропитания, в том числе в результате ДТП, пассажиры в ряде случаев не могли выбраться из салона. Некоторые переживали само столкновение, но затем погибали или получали тяжелые травмы во время последовавшего пожара.

Bloomberg ранее сообщал, что выявил как минимум 15 погибших в 12 подобных происшествиях, когда пассажиры или спасатели не смогли открыть двери разбившихся и загоревшихся автомобилей Tesla. По данным агентства, генеральный директор компании Илон Маск настаивал на использовании полностью электрических дверей, несмотря на внутренние предупреждения о возможных рисках для безопасности.

Источник
theins.ru logotheins
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