Второй за пять дней БПЛА обнаружили на пляже в Турции.

БПЛА вынесло волнами на пляж Чакраз. Предыдущий дрон обнаружили 14 июня на пляже в районе Курукашиле провинции Бартын. Принадлежность обоих беспилотников не установлена.

Беспилотник обнаружили в районе Амасра на пляже Чакраз турецкого города Бартын, сообщают Sözcü и Hürriyet.

По данным Sözcü, дрон был выброшен волнами.

Прибывшие на место сотрудники жандармерии установили, что боеприпасов на БПЛА нет, пишет IHA. По данным агентства, дрон был найден 19 июня в 16:00.

Происхождение дрона установить не удалось, для экспертизы БПЛА направили в Анкару. По данным IHA, найденный на пляже Чакраз беспилотник аналогичен обнаруженному 14 июня на пляже Каспысую.

«Дрон, который долго оставался в воде и был найден в фрагментированном состоянии, был изготовлен из пенопласта», — говорится в публикации.

По данным IHA, предыдущий беспилотник обнаружили 14 июня на побережье района Курукашиле в провинции Бартын на пляже Каспысую. Сотрудники жандармерии тогда эвакуировали отдыхающих и усилили меры безопасности на прилегающей территории. Принадлежность дрона также пока не установлена.

Похожие инциденты в регионе фиксировались и ранее. В марте местные жители нашли у побережья Черного моря вблизи города Орду беспилотный катер; IHA писало, что после изучения его ликвидируют.