theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
meduza.io logomeduza
23 Мая 2026, 19:15
5
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Латвию залетел беспилотник: он упал в озеро и взорвался

Утром 23 мая на территорию Латвии залетел беспилотник. Об этом государственную полицию оповестили местные жители.

В Латвию залетел беспилотник: он упал в озеро и взорвался.
В Латвию залетел беспилотник: он упал в озеро и взорвался.

По словам очевидцев, дрон упал в озеро Дридзис в Краславском крае на юго-востоке страны неподалеку от границы с Беларусью. При контакте с водой он сдетонировал, передает meduza.io

Полиция уже обнаружила возможные обломки дрона. В результате инцидента никто не пострадал.

Представители национальных вооруженных сил Латвии заявили, что беспилотник, оказавшийся на территории страны, не обнаружили сенсоры, поэтому жителям не отправляли СМС-оповещений о воздушной тревоге.

В последние месяцы беспилотники все чаще залетают в воздушное пространство стран Северной Европы. Как предполагается, речь идет об украинских дронах, потерявших ориентацию из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы. 

В начале мая в Латвии произошел политический кризис, когда в воздушное пространство страны залетели два украинских беспилотника со стороны России. На фоне случившегося подал в отставку министр обороны Латвии. Вслед за этим фактически распалась правящая коалиция и правительство ушло в отставку.

Источник
meduza.io logomeduza
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте