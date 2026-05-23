В Латвию залетел беспилотник: он упал в озеро и взорвался.

По словам очевидцев, дрон упал в озеро Дридзис в Краславском крае на юго-востоке страны неподалеку от границы с Беларусью. При контакте с водой он сдетонировал, передает meduza.io

Полиция уже обнаружила возможные обломки дрона. В результате инцидента никто не пострадал.

Представители национальных вооруженных сил Латвии заявили, что беспилотник, оказавшийся на территории страны, не обнаружили сенсоры, поэтому жителям не отправляли СМС-оповещений о воздушной тревоге.

В последние месяцы беспилотники все чаще залетают в воздушное пространство стран Северной Европы. Как предполагается, речь идет об украинских дронах, потерявших ориентацию из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы.

В начале мая в Латвии произошел политический кризис, когда в воздушное пространство страны залетели два украинских беспилотника со стороны России. На фоне случившегося подал в отставку министр обороны Латвии. Вслед за этим фактически распалась правящая коалиция и правительство ушло в отставку.