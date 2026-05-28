Носатый о дроне, упавшем на Телецентре: Минобороны не проводит экспертизу.

По словам министра, ему также неизвестно, почему процедура проверки затягивается, сообщает realitatea.md

«Министерство обороны не несет ответственности за проведение экспертизы дрона, обнаруженного на здании в микрорайоне Телецентр», — заявил Носатый после заседания правительства.

Напомним, месяц назад в секторе Центр Кишинева был обнаружен объект, похожий на дрон. После сообщения одного из жителей на место прибыли правоохранители.

Из соображений безопасности жильцов одного из подъездов временно эвакуировали до завершения проверки.