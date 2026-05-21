21 Мая 2026, 20:32
Греция требует от Украины извинений из-за морского дрона у своих берегов

Греческий министр обороны Никос Дендиас заявил, что Украина должна извиниться перед Грецией за морской дрон у ее берегов.

"Она должна принести нам свои глубочайшие извинения. И кроме извинений, она должна предоставить нам абсолютные гарантии, что подобное больше не повторится в этом регионе", - подчеркнул Дендиас, цитирует rbc.ua со ссылкой на cnn.gr

Афины "серьезно обеспокоены" по поводу инцидента, поскольку греческое правительство считает, что "возникла серьезная угроза безопасности судоходства" в Средиземном море.

"Сколько бы погибших мы оплакивали? И насколько это допустимо в Средиземноморье?" - сказал Дендиас.

Пресс-секретарь греческого Министерства иностранных дел Лана Зохиу назвала этот случай "особенно серьезным инцидентом".

Она подчеркнула, что Афины ожидают получения МИД результатов расследования от Генерального штаба национальной обороны, прежде чем принимать какие-либо официальные меры.

"После получения официального заключения Генерального штаба национальной обороны Министерство иностранных дел примет необходимые меры и официальные шаги на двустороннем и международном уровнях", - подчеркнула Зохиу.

Она добавила, что сейчас ведутся двусторонние переговоры и Греция ждет официального результата.

Источник
