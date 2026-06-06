ВСУ ударили дронами по Ленинградской области и Краснодарскому краю: горит нефтебаза.

В украинских и российских телеграм-каналах публикуются кадры, на которых над некоторыми районами Санкт-Петербурга виден дым, передает bbc.com

Украинские дроны атаковали Санкт-Петербург в первый день Петербургского международного экономического форума, в результате чего начался пожар на Петербургском нефтяном терминале — одном из крупнейших в Балтийском регионе. Над городом поднимались столбы черного дыма, которые были хорошо видны из центра и района, где проходил форум.

Александр Беглов заявил в своем телеграм-канале, что «утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения».

Он призвал жителей города «оставаться в своих домах и не выходить на улицу» и предупредил, что в городе «возможны перебои мобильного интернета».

Кроме того, ВСУ заявили о поражении российского военного корабля «Бойкий», который находился в Алексеевском сухом доке на «Кронштадтском Морском заводе». Судя по спутниковым снимкам, на корабле начался пожар.

Администрация города Усть-Лабинск в Краснодарском крае подтвердила, что в результате удара украинских дронов загорелась расположенная там нефтебаза.

В телеграм-канале властей района сказано, что пожар начался на территории ОАО «Полтавская нефтебаза».

«По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5 тыс. квадратных метров», — пишет администрация.



