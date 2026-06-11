ВСУ ударили по четырем мостам между Херсонской областью и Крымом.

Об этом сообщил в Telegram-канале в четверг, 11 июня, назначенный Москвой "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо. "По предварительной информации, есть повреждения. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций", - говорится в посте, передает dw.com

Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на своих подписчиков передает, что пострадал также мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска. "Похоже, целых мостов на сухопутных въездах на полуостров уже не осталось", - отмечается в последующем посте.

Как отмечает Сальдо, силы ПВО в Херсонской области в ночь на 11 июня уничтожили 45 БПЛА. По его предположению, Украина пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона.

Удары ВСУ по мостам в оккупированной Херсонской области

Утром 10 июня на находящейся под контролем РФ территории Херсонщины перекрыли мост из Геническа на Арабатскую стрелку, написал в тот день Владимир Сальдо.

Днем ранее он сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ повреждения получил мост в Чонгаре, соединяющий оккупированную РФ часть Херсонщины с аннексированным Крымом. Ранее тот же мост был атакован Украиной 7 июня. После этого движение восстановили в реверсивном режиме.

Как написало 10 июня онлайн-издание "РБК-Украина" со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, закрытие маршрута из Геническа на Арабатскую стрелку вместе с проблемами на Чонгарском мосту существенно усложняет логистику российских войск.

"В мае ВСУ усилили удары по российской логистике на оккупированных территориях. К концу месяца украинские беспилотники фактически взяли под контроль федеральную трассу Р-280 "Новороссия" - "сухопутный коридор" в Крым, идущий из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь", - напоминает онлайн-издание The Moscow Times.

В этих условиях, а также из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ в различных регионах России, в Крыму начались проблемы с доступностью бензина, "власти" ограничили его продажу.