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dw.com logodw
7 Июня 2026, 18:29
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ВСУ ударили по нефтебазам в Крыму

Пожар на Семиколодезянской нефтебазе в аннексированном Крыму подтверждают спутниковые снимки. Сообщается также об ударах по крупнейшей в Крыму нефтебазе в Феодосии и воинской части в поселке Советский.

ВСУ ударили по нефтебазам в Крыму.
ВСУ ударили по нефтебазам в Крыму.

В ночь на воскресенье, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по нефтебазам в аннексированном Крыму, сообщают украинские мониторинговые каналы. По неподтвержденным данным, на полуострове также была атакована воинская часть в поселке Советский, передает dw.com

Пожар на Семиколодезянской нефтебазе

По данным мониторинговой группы Telegram-канала "Крымский ветер", ВСУ поразили Семиколодезянскую нефтебазу в поселке Ленино на востоке Крыма. После ударов там вспыхнул пожар, усилившийся к утру, сообщила группа со ссылкой на данные спутниковой съемки NASA Firms.

Об атаке на нефтебазу в Ленино пишет и украинский Telegram-канал Exilenova+, также ссылающийся на спутниковые снимки.

Под ударом нефтебаза в Феодосии - крупнейшая в Крыму

Кроме того, партизанское движение "АТЕШ" и "Крымский ветер" сообщили об атаке и взрывах на нефтебазе в Феодосии. "Крымский ветер" также пишет об ударе по воинской части в поселке Советский. О последствиях этих атак не сообщается. Ни власти Украины, ни назначенные РФ "администрации" аннексированного полуострова эту информацию не комментировали.

АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии - крупнейшая нефтебаза в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, вмещающая до 250 тыс. кубических метров топлива. Ранее этот объект неоднократно подвергался атакам украинских дронов.

Источник
dw.com logodw
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