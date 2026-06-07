ВСУ ударили по нефтебазам в Крыму.

В ночь на воскресенье, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по нефтебазам в аннексированном Крыму, сообщают украинские мониторинговые каналы. По неподтвержденным данным, на полуострове также была атакована воинская часть в поселке Советский, передает dw.com

Пожар на Семиколодезянской нефтебазе

По данным мониторинговой группы Telegram-канала "Крымский ветер", ВСУ поразили Семиколодезянскую нефтебазу в поселке Ленино на востоке Крыма. После ударов там вспыхнул пожар, усилившийся к утру, сообщила группа со ссылкой на данные спутниковой съемки NASA Firms.

Об атаке на нефтебазу в Ленино пишет и украинский Telegram-канал Exilenova+, также ссылающийся на спутниковые снимки.

Под ударом нефтебаза в Феодосии - крупнейшая в Крыму

Кроме того, партизанское движение "АТЕШ" и "Крымский ветер" сообщили об атаке и взрывах на нефтебазе в Феодосии. "Крымский ветер" также пишет об ударе по воинской части в поселке Советский. О последствиях этих атак не сообщается. Ни власти Украины, ни назначенные РФ "администрации" аннексированного полуострова эту информацию не комментировали.

АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии - крупнейшая нефтебаза в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, вмещающая до 250 тыс. кубических метров топлива. Ранее этот объект неоднократно подвергался атакам украинских дронов.