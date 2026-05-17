ВСУ нанесли удар по Москве: есть попадания в жилые дома и нефтезавод.

Москва и Московская область массировано атакованы беспилотниками в ночь на воскресенье, 17 мая. Как следует из нескольких сообщений мэра российской столицы Сергея Собянина в Telegram, в период с 2:00 до 7:30 мск силами ПВО были отражены не менее 85 БПЛА, летящих на Москву. "В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома", - пишет мэр, передает dw.com

По данным OSINT-анализа издания Astra, в Москве произошло попадание в жилую многоэтажку на улице Михайлова, о пострадавших пока неизвестно. "Целью атаки был Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне", - пишет Astra.

Горит крупный топливно-наливной объект в Московской области

Как следует из OSINT-анализа Astra и кадров от очевидцев, близ села Дурыкино Московской области атакована и горит Солнечногорская наливная станция (СНС) - крупный топливно-наливной объект, входящий в систему магистральных нефтепродуктопроводов вокруг Москвы.

Как уточняет издание, СНС используется для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива, на станции находятся многочисленные резервуары. Кадры очевидцев с сильным пожаром на наливной станции после попадания БПЛА приводит и украинский OSINT-канал Exilenova+.

Ограничения на прилет и вылет самолетов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в подмосковном Раменском, сообщила пресс-служба Росавиации. В ведомстве отметили, что это "необходимо для безопасности полетов".

Погибшие в Химках и Мытищах

Начиная с 3:00 происходит крупная атака БПЛА на Московскую область, написал в Telegram местный губернатор Андрей Воробьев. По его данным, в Химках в результате попадания дрона в частный дом погибла женщина, еще один человек находится под завалами; в Мытищах погибли двое вследствие удара беспилотника по строящемуся дому, от обломков получил повреждения получил еще один дом - там пострадавших нет.

Зафиксированы также попадания в Путилково, Красногорске, Агрогородке и Субботино. По предварительной информации, пострадавших нет, уточнил Воробьев. "Кроме того, атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах", - добавил он.

По данным канала Astra со ссылкой на местных жителей, в Химках и Зеленограде БПЛА попали в жилые многоэтажки, о пострадавших неизвестно. Генштаб ВСУ инциденты на момент публикации не комментировал.

Согласно утренней сводке Минобороны РФ, в ночь на 17 мая средствами ПВО были "перехвачены и уничтожены" 556 украинских БПЛА над Московским регионом и еще 13 российскими областями, а также над аннексированным Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Число попаданий ведомство не приводит.



