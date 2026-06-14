ВСУ поразили крупный титановый завод в Крыму
Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 13 июня нанесли удар по заводу "Крымский титан" ("Титановые инвестиции") в Армянске в аннексированном РФ у Украины Крыму.
Об этом сообщил в Facebook командующий СБС Роберт Бровди (позывной "Мадяр"), передает dw.com
"Объективным контролем подтверждено нанесение поражений. Пожар бушует. Производство приостановлено", - написал он. Этот завод является крупнейшим производителем диоксида титана на территории Восточной Европы, отметил Бровди, добавив, что предприятие работало на военно-промышленный комплекс России. По словам украинского командующего, оно производило базовое сырье для изготовления порохов, ракетного топлива и взрывчатки.
Роберт Бровди также привел запись из одного из местных пабликов: "Весь завод разбили. 23 прилета было. Все цеха пострадали, все горит, людей эвакуировали домой!"
"Глава администрации" написал об "аварийной ситуации"
Назначенный Москвой "глава администрации" Армянска Василий Телиженко написал в Telegram, что находится на заводе - "на месте устранения аварийной ситуации". По его словам, задействованы все экстренные службы. "На месте также работают лаборатории. Лично убедился - превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет!" - утверждает он.
Телиженко добавил, что "в связи с аварийной ситуацией" водоснабжение города в ближайшие сутки будет осуществляться с 08:00 до 13:00 и с 18:00 до 23:00 (совпадает с мск).
Жители жалуются на запах серы
Жители Армянска жаловались на гарь и запах серы, написал Telegram-канал ASTRA.
Предприятие входило в украинскую группу компаний Group DF Дмитрия Фирташа. В конце 2021 года его активы в аннексированном РФ Крыму были проданы компании "Русский титан", которая впоследствии была поглощена холдингом "Росхим".
Завод выпускал, в частности, красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминиевый сульфат, жидкое натриевое стекло, железный купорос и прочие химикаты.