ВСУ поразили крупный титановый завод в Крыму.

Об этом сообщил в Facebook командующий СБС Роберт Бровди (позывной "Мадяр"), передает dw.com

"Объективным контролем подтверждено нанесение поражений. Пожар бушует. Производство приостановлено", - написал он. Этот завод является крупнейшим производителем диоксида титана на территории Восточной Европы, отметил Бровди, добавив, что предприятие работало на военно-промышленный комплекс России. По словам украинского командующего, оно производило базовое сырье для изготовления порохов, ракетного топлива и взрывчатки.

Роберт Бровди также привел запись из одного из местных пабликов: "Весь завод разбили. 23 прилета было. Все цеха пострадали, все горит, людей эвакуировали домой!"

"Глава администрации" написал об "аварийной ситуации"

Назначенный Москвой "глава администрации" Армянска Василий Телиженко написал в Telegram, что находится на заводе - "на месте устранения аварийной ситуации". По его словам, задействованы все экстренные службы. "На месте также работают лаборатории. Лично убедился - превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет!" - утверждает он.

Телиженко добавил, что "в связи с аварийной ситуацией" водоснабжение города в ближайшие сутки будет осуществляться с 08:00 до 13:00 и с 18:00 до 23:00 (совпадает с мск).

Жители жалуются на запах серы

Жители Армянска жаловались на гарь и запах серы, написал Telegram-канал ASTRA.

Предприятие входило в украинскую группу компаний Group DF Дмитрия Фирташа. В конце 2021 года его активы в аннексированном РФ Крыму были проданы компании "Русский титан", которая впоследствии была поглощена холдингом "Росхим".

Завод выпускал, в частности, красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминиевый сульфат, жидкое натриевое стекло, железный купорос и прочие химикаты.