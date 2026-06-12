Командующий Силами беспилотных систем: Украина изолирует Крым "в ближайшем будущем".

Об этом рассказал в интервью агентству Reuters, опубликованном в четверг, 11 июня, командующий Силами беспилотных систем (СБС) Украины Роберт Бровди (позывной "Мадяр"), передает dw.com

"Еще через месяц Украина получит полный контроль над дорогой", - спрогнозировал Бровди. По его словам, Вооруженные силы Украины смогут изолировать полуостров уже "в ближайшем будущем".

"Мы создадим условия, при которых любому (российскому. - Ред.) военнослужащему или работнику оборонной промышленности станет крайне сложно оставаться в Крыму, на временно оккупированных территориях или использовать ведущие туда маршруты", - отметил командующий СБС Украины

Бровди: Число глубоких ударов по России увеличилось вчетверо

В том же интервью Роберт Бровди сообщил, что количество боевых вылетов дронов ВСУ средней дальности за год увеличилось в 28 раз, а число глубоких ударов по территории РФ за тот же период возросло почти вчетверо. За первые пять месяцев 2026 года беспилотники уничтожили более 50 900 российских военнослужащих и поразили более 176 500 целей, в том числе 174 зенитных комплекса ВС РФ, заявил Бровди. Проверить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

По словам командующего СБС Украины, цель систематических ударов по российским военным и нефтяным объектам, а также по производящим оружие заводам - нанести потери, достаточно болезненные, чтобы подорвать способность и желание Москвы продолжать войну. "Мы открываем двери в обширные пространства, где должна ощущаться боль войны, которую чувствуется почти в каждом украинском городе, в том числе и в сознании жителей", - подчеркнул украинский военный.

В то же время он заявил, что Украина, вопреки обвинениям со стороны РФ, не наносила и не будет наносить прямые удары по мирному населению и гражданским целям.

Награда "Мадяру" в Украине и преследование в РФ и Венгрии

Более чем за четыре года войны 50-летний Бровди превратился из состоятельного торговца зерном в одного из самых эффективных украинских военных командиров, отмечает Reuters. В мае 2025 года он был награжден званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Между тем Венгрия в августе того же года запретила Бровди, который является этническим венгром, въезд на свою территорию. Тогдашний глава венгерского МИДа Петер Сийярто обвинил Украину в продолжающихся дроновых атаках на нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поставляется его стране. Киев раскритиковал санкции Будапешта против "Мадяра".

В России Бровди заочно приговорили сначала к 18 годам колонии за "содействие терроризму", а потом - к пожизненному сроку по делу о теракте.