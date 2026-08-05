Вслед за Венгрией и Румынией работу своей АЭС ограничила и Словения
Единственная словенская атомная электростанция, расположенная в Кршке, сократит выработку электроэнергии до 80 % своей мощности.
Причиной ограничения работы АЭС является низкий уровень и высокая температура воды в реке Саве, которая используется для охлаждения реактора, передает eurointegration.com.ua
Ограничение мощности должно начаться в ночь со среды на четверг. Если гидрологические условия будут ухудшаться, возможно дальнейшее сокращение производства электроэнергии.
Это первый подобный случай с 2003 года, когда из-за низкого уровня воды в Саве электростанция работала с ограниченной мощностью в течение примерно трёх месяцев.
Проблемы с нехваткой воды затрагивают также другие страны региона. Из-за низкого уровня воды в Дунае, в который впадает Сава, была ограничена работа атомных электростанций в Венгрии и Румынии.