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eurointegration.com.ua logoeurointegration
5 Августа 2026, 19:13
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Вслед за Венгрией и Румынией работу своей АЭС ограничила и Словения

Единственная словенская атомная электростанция, расположенная в Кршке, сократит выработку электроэнергии до 80 % своей мощности.

Вслед за Венгрией и Румынией работу своей АЭС ограничила и Словения.
Вслед за Венгрией и Румынией работу своей АЭС ограничила и Словения.

Причиной ограничения работы АЭС является низкий уровень и высокая температура воды в реке Саве, которая используется для охлаждения реактора, передает eurointegration.com.ua

Ограничение мощности должно начаться в ночь со среды на четверг. Если гидрологические условия будут ухудшаться, возможно дальнейшее сокращение производства электроэнергии.

Это первый подобный случай с 2003 года, когда из-за низкого уровня воды в Саве электростанция работала с ограниченной мощностью в течение примерно трёх месяцев.

Проблемы с нехваткой воды затрагивают также другие страны региона. Из-за низкого уровня воды в Дунае, в который впадает Сава, была ограничена работа атомных электростанций в Венгрии и Румынии.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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