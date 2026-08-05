Вслед за Венгрией и Румынией работу своей АЭС ограничила и Словения.

Единственная словенская атомная электростанция, расположенная в Кршке, сократит выработку электроэнергии до 80 % своей мощности.

Причиной ограничения работы АЭС является низкий уровень и высокая температура воды в реке Саве, которая используется для охлаждения реактора, передает eurointegration.com.ua

Ограничение мощности должно начаться в ночь со среды на четверг. Если гидрологические условия будут ухудшаться, возможно дальнейшее сокращение производства электроэнергии.

Это первый подобный случай с 2003 года, когда из-за низкого уровня воды в Саве электростанция работала с ограниченной мощностью в течение примерно трёх месяцев.

Проблемы с нехваткой воды затрагивают также другие страны региона. Из-за низкого уровня воды в Дунае, в который впадает Сава, была ограничена работа атомных электростанций в Венгрии и Румынии.